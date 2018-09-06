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أميركا تنقل قاذفات استراتيجية إلى أوروبا

أميركا تنقل قاذفات استراتيجية إلى أوروبا
الخميس ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات الجوية الأمريكية نقل قاذفات استراتيجية من نوع "بي 52" إلى أوروبا، حيث من المقرر أن تشارك في مناورات للناتو على أراضي جمهورية التشيك.

العالم-الأميركيتان

وأوضحت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية ريني بيتمان أن "القاذفات سترابط مؤقتا في قاعدة القوات الجوية الملكية البريطانية فايرفورد لمدة أسبوعين تقريبا. وفي هذه الأثناء ستجري مناورات مشتركة مع الحلفاء لتطوير التعامل".

وأشارت إلى أن القاذفات لن تحمل أي تجهيزات قتالية، ولن يتم استخدام الذخيرة إلا بالتنسيق مع البلاد التي ستستضيف المناورات.

يذكر، أن مناورات " Ample Strike2018" لحلف الناتو تجري في جمهورية التشيك في الفترة من 3 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 1200 عسكري من 19 دولة.

المصدر: تاس

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