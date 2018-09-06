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شاهد: ما الذي تعنيه معركة ادلب للاميركي؟

الخميس ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس تحرير جريدة البناء ناصر قنديل، ان الاميركي والاسرائيلي يعلم جيداً ان قرار خوض معركة ادلب لا يمكن الرجعة عنها، معتبراً ان هذا قرار سوري والتراجع عنه يعني القبول بتقسيم سوريا.ؤ

العالم - خاص العالم

وقال قنديل في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان ادلب التي تبلغ مساحتها تقريباً 7 آلاف متر مربع، تنقسم ما بين سيطرة الجماعات المسلحة المحسوبة على تركيا وما بين الجماعات الارهابية، مبيناً الى ان بقائها خارج سلطة الدولة السورية سيكون بمثابة تكريساً لمنطقة الشمال السوري (ادلب) استطراداً وحكماً شرق الفرات وستبقى خارج نطاق السيطرة، معتبراً ان القبول مع بقاء ما يقارب ربع سوريا خارج نطاق السلطة السورية بالامر المستحيل.

واوضح قنديل، ان القرار السوري الذي اتخذ بدفع الاثمان المكلفة بتحرير حلب ومن ثم الغوطة ودير الزور والبوكمال والجنوب السوري، لا يعني الاكتفاء الوقوف عن حدود ادلب، لافتاً الى ان التعاون السوري الايراني الروسي جاء من اجل استعادة كامل الجغرافيا السورية حتى الحدود التي كانت تنتشر القوات السورية عام 2011 هو امر لا مساومة عليه.

واعتبر، ان الاميركي تعنيه جداً معركة ادلب وحجم الاهتمام بها يظهر اكبر مما حدث بالجنوب السوري، لان ما بعد تحرير ادلب هو الرقة، وبالتالي كلما حاول عرقلة معركة ادلب اطال فرصة للتفاوض كي يحفظ ماء الوجه للوصول الى حل ما في منطقة الرقة وشرق الفرات، والسعى لمخرج سياسي يهيأ له الانسحاب، لكن يجب ان يكون ضمن شروط مريحة للاميركي والتي لم يحصل عليها لحد الان.

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