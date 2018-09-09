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كيري: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي خطير للغاية لانه اقوى اتفاق

كيري: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي خطير للغاية لانه اقوى اتفاق
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

عدّ جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبق ومهندس الاتفاق النووي مع إيران، انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالامر الخطير.

العالم - ايران

جاء ذلك في مقابلة لكيري مع CNN حيث قال: "انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي خطير للغاية وخطوة غير مدروسة وليست مبنية على استراتيجية بعيدة المدى، وهي الاستراتيجية التي دفعت بالعديد من الدول للجلوس على الطاولة والتفاوض حول ذلك".

وتابع قائلا: "ما يمثله الانسحاب هو وعد انتخابي قدمه ترامب ولا يساعد على تحقيق أي اهداف للرئيس إن وجدت أصلا، والقول إن هذه الاتفاقية هي الأسوأ على الإطلاق، بالحقيقة هو أقوى اتفاق والأكثر مسؤولية وشفافية في أي مكان بالعالم".

واردف كيري قائلا: "ما قام به الرئيس ترامب ببساطة هو القول إنني سأنسحب ومهما كانت المخاطر الموجودة في السابق واحتمال أنهم (الإيرانيون) سيخرجون ولا يلتزمون بالاتفاق وكانت لدينا القدرة على معرفة ذلك إن حصل والخيارات العسكرية المترتبة على ذلك موجودة على الطاولة، إلا أن هذه الأمور كانت يمكن أن تحدث بالمستقبل بعد المتابعة والمراقبة، وما فعله ترامب هو تحويل المستقبل وجعله الآن بالانسحاب من الاتفاق النووي".

 

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