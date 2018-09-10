قادة جيوش دول الخليج الفارسي يلتقون بضباط أمريكيين

العالم-الكويت



وينعقد اجتماع الاثنين في إطار الدورة الـ 15 لأعمال "اللجنة العسكرية العليا الخليجية" التي تضم قادة جيوش دول الخليج الفارسي.

وذكر المصدر، أن هذا اللقاء يعقد، قبيل اجتماع مقرر الأربعاء مع مسؤولين عسكريين أمريكيين ومصريين وأردنيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله، إن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.

والعلاقات مقطوعة بين قطر وكل من السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو 2017. وتتهم الدول الأربع، السلطات القطرية بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، لكن الدوحة تنفي هذا الاتهام.

وأشار المصدر الكويتي، إلى أن الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الفارسي الست (السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت، وقطر) وقادة عسكريين من مصر والأردن والولايات المتحدة ، يهدف إلى "تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك".