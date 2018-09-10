الكشف عن تفاصيل جديد عن «مذبحة الشروق»

العالم-مصر

واعترف المتهم بأنه عقب ارتكابه الواقعة هرب إلى سوهاج، لكن جهود أجهزة الأمن العام، والمباحث الجنائية نجحت في تتبع المتهم عن طريق هاتفه المحمول وتتبع فريق أمني كفء خط سيره حتى وصل إلى موقع تواجده ونجح في القبض عليه.

وقال مصدر أمني مسئول، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة ألقت القبض على والد الأطفال الأربعة المتهم بقتلهم ووالدتهم، داخل منزلهم في منطقة المستقبل بالشروق، عقب هروبه إلى مسقط رأسه في محافظة سوهاج.

واكد المصدر لـ"الزمان"، أنه عقب إجراء التحريات اشتبهت أجهزة البحث في أن الأب وراء ارتكاب المذبحة، مضيفًا أنه تم إلقاء القبض عليه تمهيدا لاستجوابه من قِبل الأجهزة الأمنية.​

تعود تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقسم الشروق، بالقاهرة، أمس الأحد، على 5 جثث لعائلة واحدة مذبوحين.