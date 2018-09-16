تفاصيل واقعة "الغسيل الكلوى" بمستشفى ديرب نجم

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ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة إلى أن الواقعة حدثت بعد خضوع المرضى لإحدى جلسات الغسيل الكلوى داخل مستشفى "ديرب نجم" المركزى بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن وحدة الغسيل الكلوى شهدت صيانة من الشركة المسئولة، وهى المصرية الدولية الهندسية وتم التعاقد معها من 6 أشهر وأول مرة تحدث هذه الواقعة.

وأشار مجاهد، إلى أن الواقعة حدثت بعد الصيانة مباشرة، لافتا إلى أن الوزيرة شكلت 3 فرق من الوزارة تضم فريقا من الطب الوقائى لسحب عينات من المياه وهم وصلوا بالفعل، وفريق من الطب العلاجى ومدير عام الكلى الصناعى، وفريق من التفتيش الفنى، موضحا أنه تم بالفعل فتح تحقيق عاجل طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، وأن الوزيرة تتوعد المقصرين، وسيتم التعامل مع الأمر بشكل حاسم، واتخاذ كاقة الإجراءات القانونية تجاه المقصرين.