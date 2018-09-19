بالصور.. اكتشاف تابوت يحتوي على "كنز أثري" في مصر

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وعثرت البعثة العاملة في موقع الأغاخان بالبر الغربي بمحافظة أسوان، على تابوت مصنوع من الحجر الرملي بغطاء منحوت بهيئة آدمية، وبداخله "مومياء سليمة وملفوفة بالكتان"، داخل مقبرة تعود إلى العصر المتأخر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن التابوت عثر عليه داخل مقبرة أثرية ضمن 3 مقابر، اكتشفتها البعثة أثناء تثبيت "مجسات" في الطريق الغربي بجوار المدق المؤدي إلى فيَلة وضريح الأغاخان.

وأضاف: "تم العثور أيضا على بقايا توابيت فخارية، وأجزاء من لوحات حجرية بعضها يحمل بقايا ألوان، بالإضافة إلى أجزاء من تابوت خشبي مسجل عليه بعض الكتابات الهيروغليفية والبعض الآخر مزين بزخارف".

وأكد مدير عام آثار أسوان والنوبة عبد المنعم سعيد، أنه "خلال أعمال التنظيف الأثري داخل المقبرة، عثر على مجموعة من المومياوات دفنت بطريقة عشوائية، لذلك يرجح أن المقبرة استخدمت للدفن الجماعي".

وأشار سعيد إلى أنه "مع استكمال أعمال الحفر عثرت البعثة أيضا علي غرفة مستطيلة الشكل (3 × 5 أمتار)، وجد فيها رأس لتمثال من الحجر الرملي خالية من أي نقوش أو كتابات، ومجموعة من التمائم المصنوعة من الفيانس والحجر الملون، بالإضافة إلى تمثال صغير من الخشب للإله حورس".

وزينت جدران المقبرة برسوم ملونة تمثل طقوسا دينية تخص بعض الآلهة، منها حتحور وإيزيس وأنوبيس.