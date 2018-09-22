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مصر تنفي ذكر مدينة القدس عاصمة لإسرائيل في مناهج التدريس

مصر تنفي ذكر مدينة القدس عاصمة لإسرائيل في مناهج التدريس
السبت ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم المصرية أحمد خيري ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة "إسرائيل" بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي.

العالم-مصر

وقال أحمد خيري في بيان يوم السبت، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة "إسرائيل" بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي، عار من الصحة.

وأوضح، في بيان، أن رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، كلف مدير عام مادة الفلسفة بالرد، والذي أكد أنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر، وأن هذا موضوع قديم تم تداوله منذ سنتين وتم الرد عليه بالنفي.

ودعت الوزارة من مختلف وسائل الإعلام المصرية ضرورة تحري الدقة عند تناول أية أخبار أو معلومات، والرجوع إلى المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر أية بيانات لم تثبت صحتها، وذلك حرصا على عدم إثارة البلبلة والقلق.

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