السيسي يتوجه إلى جزيرة كريت

العالم - مصر

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، قال إن قمة «كريت» تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث أن الزيارة ستشهد لقاء السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.