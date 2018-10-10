إيطاليا تلغي قرار تجميد 5 مليارات دولار للبنك المركزي الايراني

العالم - إیران

واوضح محبي، اليوم الاربعاء، انه على خلفية الجهود المستدامة لمركز المحاماة التابع للبنك المركزي، فقد صدر حكم يقضي بالغاء قرار تجميد اموال هذا البنك في ايطاليا.

ولفت المسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، الى انه لم يتم حتى الان الاعتراف بقرار المحكمة الامريكية (في هذا الخصوص) لدى ايطاليا وانما هناك قرار صدر في يونيو 2018 عن محكمة ايطالية في روما وذلك بناء على مطالب عدد من المدعين الاميركيين، وعليه فقد جمّدت كافة اموال البنك المركزي وبصورة مؤقتة، قبل ان يتم الغاء هذا القرار اليوم.