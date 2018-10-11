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اليوم الثاني من البت في الدعوي الايرانية ضد واشنطن في محكمة لاهاي؛

محامو الدفاع عن ايران يتهمون امريكا بالتهرب من الرد

محامو الدفاع عن ايران يتهمون امريكا بالتهرب من الرد
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

اتهم محامو الدفاع عن ايران في اليوم الثاني من البت في الدعوي الايرانية المرفوعة ضد امريكا لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهموا امريكا بالتهرب من الرد وانتهاكها لمعاهدة المودة من خلال احتجاز ملياري دولار من اموال البنك المركزي الايراني، وبدل أن تتحمل المسؤولية تعود وتتهم ايران بدعم الارهاب.

العالم_إيران

وقال محسن محبي رئيس الوفد الايراني ان معاهدة المودة تغطي مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية، وان تعامل امريكا مع الشركات والمؤسسات الايرانية بما فيها البنك المركزي، يمثل انتهاكا لهذه المعاهدة.

واضاف ان البنك الوطني الايراني (بنك ملي) وشركة البنى التحتية للاتصالات الايرانية وشركة الخطوط الجوية الايرانية، تعد من الشركات الاخرى التي تستهدفها السياسات الامريكية.

واوضح محبي ان الاجراءات العارة للحدود للمحاكم الامريكية في لوغسمبورغ وبريطانيا وكندا اخذت تستهدف ايران ايضا.

واستنكر لجوء امريكا الى المساس بالسمعة الايرانية على صعيد العالم وقال انه لن يرد على التهم الامريكية لايران بدعمها الارهاب لانه يحضر هذه المحكمة لسبب اخر.

من جهة اخرى اكد محامو الدفاع عن ايران، بان دفوعات امريكا التي تتهم ايران بدعم الارهاب لا اساس قانوني وشرعي لها ولم يتم اثباتها. ان امريكا تريد الا يكون هذا الملف موضع انتباه واهتمام.

واعتبر محامو الدفاع عن ايران، اجراءات امريكا المصرفية ضد ايران بانها ليست بناءة وقالوا ان امريكا وصفت ومن جانب واحد، ايران في عقد الثمانينيات على انها تدعم الارهاب، لكن وزارة الخارجية الايرانية رفضت ذلك واعتبرت هكذا اجراءات من قبل امريكا يشكل انتهاكا للقوانين الدولية ولا يمكن الدفاع عنه امام اي محكمة.

واشاروا الى اقدام امريكا على احتجاز الاموال الايرانية وقالوا بان هذا الاجراء الامريكي ينطوي على عقاب لعامة الشعب الايراني.

وقالوا ان احتجاز امريكا لملياري دولار من الاموال الايرانية امر مثير للاستغراب.

واكد محامو الدفاع عن ايران بان اجراءات امريكا التي القت بظلال من الشك على الاتفاقات المصرفية لعام 1954، وتعاطيها مع الشركات والبنوك الايراينة واستثنائها لهذه الشركات والبنوك من شمول القوانين المالية والمصرفية الدولية، امر غير بناء.

وفي اليوم الاول من البت في الدعوي الايرانية ضد امريكا، تحدث محامو الدفاع عن واشطنن يوم الاثنين فوجهوا تهما لا اساس لها لايران.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد سجلت دعوي لدي مكتب محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد امريكا تتعلق بمخالفات امريكا لمعاهدة المودة في العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين ايران وامريكا في 15 اغسطس 1955.

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