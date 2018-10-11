البث المباشر
رويترز: 22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب في رسالة بفتح تحقيق باختفاء خاشقجي
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع زلزال1 على تعزيزات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي بولتون ومستشار البيت الأبيض كوشنر تحدثا مع ولي العهد السعودي بشأن خاشقجي
البيت الأبيض: مستشار الأمن قومي بولتون ومستشار البيت الأبيض كوشنر تحدثا مع ولي العهد السعودي بشأن خاشقجي
رويترز: ترامب يقول إنه يعمل عن كثب مع تركيا بخصوص خاشقجي ويعتقد أنه سيعرف الحقيقة
رويترز: ترامب يقول إنه تحدث إلى مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي
رويترز: ترامب يقول إنه يريد معرفة حقيقة اختفاء خاشقجي وإن أناسا شاهدوه وهو يدخل ولا يخرج
الخارجية الايرانية:اعتقال وتسليم الدبلوماسي الايراني مؤامرة من زمرة ارهابية تقيم بفرنسا لاستهداف العلاقات بين ايران واوروبا
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني احتجاجا على تسليم بلاده دبلوماسيا ايرانيا الى بلجيكا
مصدر ميداني من الحديدة: استشهاد 5 مواطنين إثر استهداف طيران العدوان السعودي لهم أثناء استقائهم من سبيل ماء أحد المساجد في منطقة الجاح.
/news/3826826/فيديو؛-ايران-تستعد-لتقديم-الخدمات-والمساعدات-لزوار-الاربعين|/news/3826826

فيديو؛ ايران تستعد لتقديم الخدمات والمساعدات لزوار الاربعين

الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

ايران (العالم) - ‏10‏/10‏/2018 – تستعد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم المساعدات للزوار في اربعينية الامام الحسين عليه السلام، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الايرانية عن استعدادها لارسال 200 طن من الدواء والمعدات الطبية إلى العراق فضلا عن استعداد 2000 طبيب لتقديم الخدمات للزوار.

العالم - خاص بالعالم

فعلى ابواب شهر صفر بدء العد العكسي عند عشاق ابي عبد الله الحسين عليه السلام، لخلق ملحمة كبري وتكرار مشهد مهيب في اربعينية الامام الحسين عليه السلام، حيث تتقاطر الملايين من اصقاع الارض الى بلاد الرافدين لتشكل سيلا من البشر الراجلين المتوجهين الى كربلاء المقدسة لتقديم آيات الولاء والنصرة الى ابي عبد الله الحسين عليه السلام.

ايران بدورها تستعد لتمد يد الخدمة لزوار سبط النبي صلى الله عليه وآله وريحانته لتتعاضد مع يد البذل والسخاء العراقية وتجسد المقولة الشهيرة ان "حب الحسين يجمعنا".

وفي هذا الاطار، جمعية الهلال الحمر الايرانية تعد لمئتي طن من الدواء والمعدات الطبية لارسالها الى ارض الشقيق العراقي، فضلا عن الفي طبيب ومتخصص على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمة للزوار.

وقال رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في جمعية الهلال الاحمر الايراني، الدكتور علي مرعشي لمراسل العالم وآخرين: سنرسل اليوم 14 شاحنة لنقل اكثر من مئتي طن من الدواء والادوات الطبية التي تتالف من 400 صنف من الدواء.

الداخلية الايرانية بدورها، اخذت تعد العدة لتقديم الخدمات للزوار الايرانيين لتأمين انسيابة مرور الزوار ودخولهم عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية الى العراق وفق  الاتفاقية الثنائية بين البلدين المبرمة بين وزيري داخلية البلدين.

وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والامن الداخلي الايراني حسين ذوالفقاري لقناة العالم: الاتفاقية تشمل معظم الامور المتعلقة بسفر المواطنين الايرانيين وعودتهم بعد اتمام الزيارة الى البلاد، من بين هذه الامور القضايا المتعلقة بالنقل والاتصالات والتأشيرات، الى جانب تعزيز الخدمات في المنافذ الحدودية.

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يستعد لارسال اكثر من 1600 صحفي من اكثر من 43 دولة لمواكبة وتغطية اكبر تجمع بشري سنوي على وجه الارض.

وقال امين عام اتحاد الاذاعات والتلفزوينات الاسلامية، حجة الاسلام كريميان: هذا العام وبعد جلسات عديدة جرت بين وسائل الاعلام العراقية والايرانية واتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، توصلنا الى خطة عمل جيدة.. نتوقع ان يغطى الحدث من قبل 1600 صحفي من اكثر من 400 وسيلة اعلامية ومن 43 دولة.

وتبقى مسيرة الاربعين السنوية مظهرا يجسد عظمة المناسبة وراية شامخة ترفرف لتعلن التلاحم بين الشعوب والثقافة والأديان والأحرار في العالم.

روابط ذات صلة

إيران توفد 2000 طبيب ومسعف الى العراق لخدمة زوار الاربعين

للاعلام دور كبير باحباط مؤامرات الاعداء في زيارة الاربعين

المرجع مكارم شيرازي: الوهابيون يشعرون بالغيظ حيال مسيرات الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ميركل تحذر من "شيطان التفاصيل" في مفاوضات بريكست 

خبراء أوكرانيون يكشفون لـ"إسرائيل" نقاط ضعف اس 300 

بانوراما: تطورات ادلب وانتخابات البحرين 

اميركا تتسلم "عميلا صينيا" أوقف في بلجيكا

22 سيناتورا يطالبون ترامب بفتح تحقيق بشأن خاشقجي

وزير سابق يعلق تعامله مع السعودية على خلفية اختفاء خاشقجي

 القوات اليمنية تدك مرتزقة الجيش السعودي في عسير بصاروخين

معظم الأسلحة الأميركية قابل للاختراق ببساطة

ما علاقة السيف الأجرب باغتيال خاشقجي؟

صباغ يعلق على اعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص سوريا

فيديو؛ ايران تستعد لتقديم الخدمات والمساعدات لزوار الاربعين

ما هي أكبر الشركات المساهمة في تلويث الارض؟

طبقاً لاستطلاع الاتحاد الاسيوي.. علي كريمي أفضل لاعب خط وسط في تاريخ كأس الامم الاسيوية

تعديلات هامة على قانون السير في سوريا

اهم الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند شراء وشرب القهوة؟

العلاقات الإيرانية-العراقية.. الماضي وآفاق المستقبل

قضية خاشقجي تدخل مرحلة جديدة + فيديو

انتهاء المرحلة الاولى من اتفاق ادلب ومغادرة اكثر من 1000 مسلح+فيديو

صورة برقية عزاء اللوء قاسم سليماني إلى السيد نصر الله

هكذا يعلن ترامب أولى خطواته في أزمة خاشقجي

الأکثر مشاهدة