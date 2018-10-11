فيديو؛ ايران تستعد لتقديم الخدمات والمساعدات لزوار الاربعين

العالم - خاص بالعالم

فعلى ابواب شهر صفر بدء العد العكسي عند عشاق ابي عبد الله الحسين عليه السلام، لخلق ملحمة كبري وتكرار مشهد مهيب في اربعينية الامام الحسين عليه السلام، حيث تتقاطر الملايين من اصقاع الارض الى بلاد الرافدين لتشكل سيلا من البشر الراجلين المتوجهين الى كربلاء المقدسة لتقديم آيات الولاء والنصرة الى ابي عبد الله الحسين عليه السلام.

ايران بدورها تستعد لتمد يد الخدمة لزوار سبط النبي صلى الله عليه وآله وريحانته لتتعاضد مع يد البذل والسخاء العراقية وتجسد المقولة الشهيرة ان "حب الحسين يجمعنا".

وفي هذا الاطار، جمعية الهلال الحمر الايرانية تعد لمئتي طن من الدواء والمعدات الطبية لارسالها الى ارض الشقيق العراقي، فضلا عن الفي طبيب ومتخصص على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمة للزوار.

وقال رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في جمعية الهلال الاحمر الايراني، الدكتور علي مرعشي لمراسل العالم وآخرين: سنرسل اليوم 14 شاحنة لنقل اكثر من مئتي طن من الدواء والادوات الطبية التي تتالف من 400 صنف من الدواء.

الداخلية الايرانية بدورها، اخذت تعد العدة لتقديم الخدمات للزوار الايرانيين لتأمين انسيابة مرور الزوار ودخولهم عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية الى العراق وفق الاتفاقية الثنائية بين البلدين المبرمة بين وزيري داخلية البلدين.

وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والامن الداخلي الايراني حسين ذوالفقاري لقناة العالم: الاتفاقية تشمل معظم الامور المتعلقة بسفر المواطنين الايرانيين وعودتهم بعد اتمام الزيارة الى البلاد، من بين هذه الامور القضايا المتعلقة بالنقل والاتصالات والتأشيرات، الى جانب تعزيز الخدمات في المنافذ الحدودية.

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يستعد لارسال اكثر من 1600 صحفي من اكثر من 43 دولة لمواكبة وتغطية اكبر تجمع بشري سنوي على وجه الارض.

وقال امين عام اتحاد الاذاعات والتلفزوينات الاسلامية، حجة الاسلام كريميان: هذا العام وبعد جلسات عديدة جرت بين وسائل الاعلام العراقية والايرانية واتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، توصلنا الى خطة عمل جيدة.. نتوقع ان يغطى الحدث من قبل 1600 صحفي من اكثر من 400 وسيلة اعلامية ومن 43 دولة.

وتبقى مسيرة الاربعين السنوية مظهرا يجسد عظمة المناسبة وراية شامخة ترفرف لتعلن التلاحم بين الشعوب والثقافة والأديان والأحرار في العالم.