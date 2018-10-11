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قائد حرس الثورة الاسلامية يعزي بوفاة والدة عماد مغنية

قائد حرس الثورة الاسلامية يعزي بوفاة والدة عماد مغنية
الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

قدم القائد العام للحرس الثوري الإيراني، تعازيه إلى السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، بمناسبة وفاة أم الشهداء "عماد وجهاد وفؤاد مغنية".

العالم - ايران

وعبر اللواء محمد علي جعفري في برقية التعزية، عن خالص تعازيه ومواساته لوفاة أم المقاومة المرحومة "آمنه سلامة" والدة الشهداء الاجلاء "عماد وجهاد وفؤاد مغنية ".

‏‫وجاء في الرسالة: سلام الله وتحياته على تلك الأم العظيمة لجبهة المقاومة والتي تربى في أحضانها وفي رحاب القرآن وأهل البيت عليهم السلام ذلك المجاهد المؤمن الشجاع ، الشهيد العظيم عماد مغنية . 

وأضاف اللواء جعفري في رسالته ان الشهيد عماد عمل بالتكليف الالهي وخاض غمار الحروب في جبهات المقاومة دفاعا عن المسلمين المظلومين في المنطقة والعالم ، ولم يفكر الا بعزة الاسلام الثوري واقتدار قوى المقاومة والقضاء على الكيان الصهيوني الغاصب . 

وأشار الى ان عماد مغنية أدخل الرعب الى قلوب الصهاينة بشجاعته وحكمته ولا زالوا الى اليوم يرتعدون خوفا من اسمه ، وهذا بلا شك هو ثمرة تربية تلك الأم المؤمنة .

وجاء في رسالة اللواء جعفري: ان اخوانكم في حرس الثورة الاسلامية في الوقت الذي يجلّون فيه تلك الأم الماجدة وأمهات كل شهداء المقاومة ، فانهم ملتزمون بعهدهم المقدس في دعم عوائل الشهداء وكل أبناء المقاومة حتى انهيار الكيان الصهيوني وإزالة جرثومة الصهيونية بشكل نهائي قريبا بإذن الله .

وبهذه المناسبة تقدم قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران بأحر التعازي الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والى حزب الله وعائلة الفقيدة داعيا لام الشهداء بالمقام الرفيع عند الله تبارك وتعالى .

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