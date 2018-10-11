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غسان مسعود يرفض جائزة مهرجان الاسكندرية السينمائي.. والسبب

غسان مسعود يرفض جائزة مهرجان الاسكندرية السينمائي.. والسبب
الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

حالة من الغضب انتابت الفنان السوري غسان مسعود ادت الى رفضه استلام جائزة مهرجان الاسكندرية السينمائي المقام في مصر.

العالم - منوعات 

ولم يكن وقع جائزة “أفضل ممثل دور ثان” التي منحت للفنان السوري غسان مسعود عن دوره في فيلم “الكتابة على الثلج” في ختام “مهرجان الإسكندرية السينمائي” كما المتوقع. فهو لم يفرح بنيلها، بل كان الاستياء طغى على موقفه، حتى أنه رفض تداول الخبر.

واعتبر مسعود الذي لعب بطولة الفيلم برفقة الفنان المصري عمر واكد أن خداعا قد حصل في المهرجان، لأن دوره في الفيلم ليس ثانيا، وهذا واضح للعلن سواء في التتر، أو المطبوعات أو كافة الاخبار التي نشرت عن الفيلم، لذا أعلن رفضه لهذه الجائزة التي لا تعد له حسب قناعاته.

ونوه بأنه قد يكون حصل خطأ ما في المهرجان بقصد أو عن غير دراية، ولكنه على علم بكواليس ما حصل في المهرجان، والتي يرفض الحديث عنها في الوقت الحالي.

الفيلم اخراج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والقصة والسيناريو له بالاشتراك مع إبراهيم المزيّن. ويتناول قضية الانقسام الأيديولوجي الفكري الديني والجغرافي في فلسطين، ويعطي نموذجا لما يحدث في العالم العربي والانقسامات الجارية على أسس عرقية طائفية ودينية، ويؤكد أن المستفيد الوحيد من الانقسامات الواقعة هو الاحتلال.

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