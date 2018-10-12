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الأمن العام اللبناني يعلن أنه سيقوم الاثنين المقبل بتأمين عودة مئات النازحين السوريين طوعيا من لبنان الى سوريا عبر 3 معابر
/news/3828846/ترامب-مخطئ-والقضاء-على-الكيان-الصهيوني-بات-قريبا|/news/3828846

قائد الحرس:

ترامب مخطئ والقضاء على الكيان الصهيوني بات قريبا

ترامب مخطئ والقضاء على الكيان الصهيوني بات قريبا
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكد قائد حرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء محمد علي جعفري ان الرئيس ترامب يخطئ الظن عندما يتصور ان إيران اصبحت ضعيفة عند وصوله الى الحكم.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال مقابلة اجرتها قناة المسيرة اليمنية مع اللواء جعفري، واضاف "إذا كانت لدينا مسبقا القدرة علي الدفاع وليس السيطرة على الشرق الأوسط خلال 12 دقيقة فإن هذه المدة تقلصت الى ما دون ذلك في الوقت الحاضر".

ولفت اللواء جعفري الى ان : "صبغة الثورة الاسلامية وإيران انه كلما توغلت اكثر في ساحة الحروب والمعارك تصبح اكثر قوة ومنعة".  

قائد حرس الثورة الاسلامية في إيران اضاف "لو تعرض امن إيران الى الخطر فإنها لن تتورع عن الرد في خارج حدودها ".

وحول موضوع المقاومة قال اللواء جعفري :" ان جبهة المقاومة اصبحت أكثر منعة بعد حربي سوريا والعراق ولا توجد هناك اية مخاوف في هذا الخصوص".

وحول فرض الحظر الاميركي على إيران قال اللواء جعفري " ان الحظر اصبح امرا روتينيا بالنسبة الى ايران وهي قد اعتادت عليه" مشيرا الى انه "مع الحظر ستحقق ايران المزيد من الانسجام الوطني وستكون اكثر قوة" مشددا ان "ايران ستبقى صامدة حتى القضاء على الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وقد اقتربنا من هذا الموعد".

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