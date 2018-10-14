بالفيديو ..الدور الريادي لإيران في مكافحة المخدرات

العالم - خاص بالعالم

وعن دور ايران في مكافحة المخدرات على مستوى العالم ، اكد محمد مسعود زاهديان قائد شرطة مكافحة المخدرات في ايران، ان الجمهورية الاسلامية في ايران تقع في موقع جغرافي والى جوار اكبر منتج للافيون في العالم وهي افغانستان التي تقع الى جوار الجمهورية الاسلامية وان نسبة انتاج المخدرات تبلغ اكثر من 80% من الانتاج العالمي ، وهذا المنتج الذي ينتج في تلك المنطقة يتحول الى مورفين.

واشار زاهديان الى انه بالنظر الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقع في مسير عبور تلك المخدرات الى اوروبا والى دول البلقان ، فتشهد ايران حوادث كثيرة في هذه المنطقة وقامت الجمهورية الاسلامية بايجاد تحصينات حدودية كبيرة جدا مع افغانستان وباكستان بسبب انتقال هذه المخدرات عبر تلك الحدود، وايقاف انتقالها عبر تلك الحدود ، وقيام القوات الايرانية التي تحفظ وتصون حدود البلاد ، بمواجهة الاشرار ومهربي المخدرات.

واكد زاهديان في هذا السياق، فان الشرطة الايرانية قدمت حوالي 3765 من الشهداء العظماء من اجل الحفاظ على امن المجتمع الدولي ، وعدم انتقال المخدرات، وحافظت ايران على الامن العالمي بواسطة شرطة الجمهورية الاسلامية في ايران .

التفاصيل في الفيديو المرفق..