قمة مصرية روسية في موسكو بين السيسي وبوتن

العالم - مصر

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن القمة المصرية الروسية ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة.

كما ستبحث القمة مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.

واوضح راضي أن الرئيس السيسي سيلتقي أيضا مع رئيس الوزراء الروسي "دميتري ميدفيديف" وكبار المسؤولين الروس، للتباحث حول دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.