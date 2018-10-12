السيسي يتوجه إلى روسيا بعد أيام

العالم - مصر

وحسب "اليوم السابع"، أشارت كل من وكالة "ريا نوفوستي" و"تاس" و"فزجلياد" وقناة "رين تي في" المستقلة والعشرات من المواقع الإخبارية الأخرى، إلى بيان الكرملين مضيفة أنه سيتم خلال محادثات الرئيسين في سوتشي التطرق لبحث مختلف جوانب العلاقات والتعاون بين البلدين إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي ختام الزيارة سيتم التوقيع على عدد من الإتفاقيات.

وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أنه تردد من قبل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يطرح خلال مباحثاته في روسيا موضوع استئناف الطيران العارض بين البلدين، ونوهت الوكالة الفيدرالية للأنباء ووكالة برايم للأنباء الاقتصادية وصحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية الرسمية على أن يفجيني ديتريك وزير النقل الروسي كان قد صرح بأن الجانب الروسي على استعداد لبحث موضوع إستئناف الطيران مع شرم الشيخ والغردقة خلال محادثات الرئيس المصري في روسيا.

وأضاف أنه في حال طرح المصريين لهذا الموضوع فالجانب الروسي لديه بعض الاجوبة حيث أنه يوجد نوع من التطور في الموقف في هذا الشأن.