مركز ابحاث البرلمان يعد مسودة بأكثر من 400 إجراء لمواجهة الحظر

العالم - ايران

وتشمل القائمة المذكورة اكثر من 400 آلية تنفيذية تم تدوينها بالتعاون مع قسم الابحاث في البرلمان والخبراء من خارج مركز الابحاث سواء في الجامعات والمؤسسات البحثية، وقد تم وضع هذه القائمة تحت تصرف النواب والسلطات الثلاث.

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذه القائمة الشاملة، انها تعتبر النسخة المحدثة للبرنامج الفاعل المضاد للحظر والذي أعده مركز الابحاث في مجلس الشورى الاسلامي والذي يتناول مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والبنيوية والسياسية والقانونية.

وأفاد النواب الذين طالعوا هذه القائمة، أنها احتوت على متطلبات إدارة البلاد في الظروف الراهنة، وإطار اتخاذ القرارات في الحظر، وتعقيدات المرحلة الجديدة من الحظر، والحلول التي لابد من اعتمادها في مختلف القطاعات.