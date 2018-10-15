اية الله اراكي: الارهاب الاقتصادي اخطر من الارهاب العسكري

العالم - ايران

واشار الشيخ اراكي في كلمته امام المؤتمر الدولي السادس لزعماء الاديان والمذاهب الاسلامية في العاصمة استانا بكازاخستان الى ضرورة تعريف وتبيين مصطلح الارهاب وقال ان الفصل بين الارهاب الحقيقي وحركات التحرر الشعبية ضرورة لاتقبل الانكار.

وتطرق الى انواع واقسم الارهاب وقال ان الارهاب المسلح هو نوع من انواع الارهاب ويوجد الى جانبه في الدنيا اليوم الارهاب الثقافي والاقتصادي والسياسي.

وتابع اننا نواجه اليوم الارهاب الثقافي الذي يحاول غزو هوية الشعوب ثقافيا والقضاء على ثقافة المجتمعات المختلفة مؤكدا ضرورة التصدي لهذا النوع من الارهاب .

ولفت الى ان الارهاب الاقتصادي اليوم هو واحد من اخطر انواع الارهاب وقال ان بعض الدول ولاسيما اميركا تبادر الى فرض الحظر على على سائر البلدان ولايقتصر ذلك على ايران بل يشكمل سائر الشعوب .

واوضح ان اي دولة لاتتساوق مع سياسات هذه الدول الارهابية يتعرض للعقوبات الاقتصادية التي تطال حتى نقل الغذاء والادوية الى البلدان التحررية .

وافاد بان ايران اتخذت خطوات كبيرة لمواجهة الارهاب العسكري والمسلح وحققت اكبر المكاسب في هذا الصعيد .