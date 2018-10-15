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وزيرا نفط ايران وروسيا يبحثان اوضاع سوق النفط العالمي

وزيرا نفط ايران وروسيا يبحثان اوضاع سوق النفط العالمي
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزیرا النفط الروسي الكساندر نوفاك والایراني بیجن نامدار زنكنة في موسكو الاثنین، التعاون الثنائي في قطاعات الوقود والطاقة واوضاع سوق النفط العالمیة وامكانیة المزید من تنظیم الانتاج في اطار اتفاق "اوبك بلاس".

العالم - ايران

وصرح نوفاك بان بلاده تسعى من اجل الاستقرار في السوق النفطیة العالمیة. وقال خلال اللقاء، ان روسیا تامل، عبر بذل الجهود المشتركة، تثبیت السوق النفطیة وتقدیم المنتجین فیه كلاعبین یشعرون بالمسؤولیة ویولون الاهمیة لایجاد قوانین مستقرة وقابلة للتكهن فی السوق النفطیة.

واضاف، ان روسیا وایران على اتصال دائم مع بعضهما بعضا ما من شانه ان یساعد في تعزیز التعاون بینهما في كافة المستویات ومنها العلاقات التجاریة والاقتصادیة ومن ضمنها الطاقة.

وكان وزیر النفط الایراني بیجن نامدار زنكنة قد وصل الى موسكو في زیارة غیر معلنة والتقى عصر الاثنین وزیر الطاقة الروسي الكساندر نوفاك بحضور السفیر الایراني مهدي سنائي.

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