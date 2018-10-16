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من يشغل "اس 300" في سوريا؟

من يشغل
الثلاثاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

علق العميد في حرس الثورة الاسلامية إسماعيل كوثري، حول ما نشرته وسائل إعلام “إسرائيلية”، بأنَّ إيران هي من تتولى عملية تشغيل منظومة "اس300" في سوريا .

العالم - سوريا

ونقلت اسبوتنيك الروسية عن العميد كوثري قوله "أنَّ الجيش السوري لديه الإمكانيات والقدرة الكافية لتشغيل منظومة “إس-300” الروسية دون مساعدة أي جهة".
وقال “كوثري” رداً على التقرير الذي نشره موقع “ديبكا” “الإسرائيلي”: “ما ذكره الموقع الإسرائيلي عبارة عن كذب محض”.
وأكد “كوثري” أن “الجيش السوري لديه إطلاع وقدرة على تشغيل منظومة إس 300 لوحده وليس بحاجة لمساعدة في إدارة أو تشغيل هذه الصواريخ”، وتابع “طبعاً هم لديهم تعاون وثيق مع روسيا التي زودتهم بهذه المنظومة”.
وأوضح القائد في حرس الثورة: “السوريون يملكون خبرات أعلى من إيران في التعامل مع الصواريخ، خاصة الروسية منها، وسابقاً بالصواريخ التي كانت تأتي من الاتحاد السوفيتي”.
مستطرداً: “للعلم، أنَّه في زمن الحرب مع العراق كان عدد من عناصرنا يذهب لسوريا لتلقي دورات تدريبية للتعامل مع الصواريخ فالجيش السوري لديه دراية عالية في التعامل مع الصواريخ”.

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