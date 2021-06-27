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تشاهدون الليلة في بانوراما..

إيران الاولى في المنطقة بإنتاج اللقاح.. وعنصرية أميركا ثقافة سائدة أم سحابة عابرة

السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، إنطلاق عملية إنتاج لقاح"سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا بكميات كبيرة في شركة اكتوفر بحضور وزير الصحة الإيراني،

العالم - بانوراما

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن إيران هي الدولة السادسة بعد صربيا وإيطاليا والهند والبرازيل التي تبدأ الإنتاج المشترك لهذا اللقاح عن طريق نقل التكنولوجيا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انقسمت الاراء إزاء الحكم الصادر في حق الشرطي الأبيض ديريك شوفين بالسجن اثنتين وعشرين سنة ونصف السنة لإدانته بقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، بين مرحب ومشكك في تلك الاحكام.

بينما يتخوف اصحاب البشرة الملونة من الاميركيين من ان يكون الحكم مقدمة لتخفيف الحالة المستشرية في المجتمع الاميركي ومحورها عنصرية الشرطة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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