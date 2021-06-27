عبد ربه منصور هادي يغادر الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج

العالم - اليمن

وذكرت وكالة "سبأ" الخاضعة لحكومة هادي، أن الأخير غادر مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض مساء السبت، وسيجري في الولايات المتحدة فحوصاته الطبية الدورية المعتادة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويعاني الرئيس اليمني المستقيل من اعتلالات في القلب، ومنذ أكثر من 10 سنوات، اعتاد القيام بفحوصات سنوية عادة ما تتم في شهر أغسطس/آب من كل عام، ولا يُعرف سبب تقديمها هذا العام على غير العادة.

وكان هادي قد ظهر علناً في وقت سابق الأحد، وذلك عندما عقد اجتماعاً ضم نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير خارجيته أحمد عوض بن مبارك.