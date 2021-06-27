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عبد ربه منصور هادي يغادر الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج

عبد ربه منصور هادي يغادر الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

توجه الرئيس اليمني المنتهية ولايته "عبد ربه منصور هادي"، مساء السبت، إلى الولايات المتحدة الأميركية للخضوع لفحوصات طبية، وذلك وسط تفاقم الأزمة بين حكومته والميليشيات المدعومة إماراتياً جنوبي البلاد، واحتدام المعارك في مدينة مأرب مع احتمال تحريرها القريب على ايدي القوات اليمنية واللجان الشعبية الامر الذي قد يعوق عودة هادي من الولايات المتحدة.

العالم - اليمن

وذكرت وكالة "سبأ" الخاضعة لحكومة هادي، أن الأخير غادر مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض مساء السبت، وسيجري في الولايات المتحدة فحوصاته الطبية الدورية المعتادة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويعاني الرئيس اليمني المستقيل من اعتلالات في القلب، ومنذ أكثر من 10 سنوات، اعتاد القيام بفحوصات سنوية عادة ما تتم في شهر أغسطس/آب من كل عام، ولا يُعرف سبب تقديمها هذا العام على غير العادة.

وكان هادي قد ظهر علناً في وقت سابق الأحد، وذلك عندما عقد اجتماعاً ضم نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير خارجيته أحمد عوض بن مبارك.

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