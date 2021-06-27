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كشف أولاده عن وجهه قبل ادخاله القبر ..فتفاجئهم واقعة غريبة!

كشف أولاده عن وجهه قبل ادخاله القبر ..فتفاجئهم واقعة غريبة!
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

شهدت إحدى قرى مصر حادثة غريبة من نوعها، بسبب خطأ غير مقصود في المشرحة.

العالم - منوعات

وفي التفاصيل، شهدت مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا واقعة غريبة عند قيام أسرة المتوفي خالد حسين بعد استلامهم الجثمان والذهاب به إلى قريتهم لتشييع جثمانه.

وعند قيام أبنائه بتقبيله قبلة الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل تشييعه إلى مثواه الأخير فوجئوا أن الجثمان لشخص آخر غير والدهم واكتشفوا أن الجثمان تم تبديله مع جثمان متوفى آخر داخل مشرحة المستشفى ما أدى إلى حاله من الإستياء والغضب بينهم.

على الفور قام أسرة المتوفى بأخذ الجثة والعودة بها مرة أخرى إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام واستلام جثة والدهم الحقيقية لتشييعها إلى مثواها الاخير بقرية كفر عصام التابعة لمركز طنطا.

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