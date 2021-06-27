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الحوثي يرحب بالاعلاميين المصريين معتز مطر ومحمد ناصر في صنعاء

الحوثي يرحب بالاعلاميين المصريين معتز مطر ومحمد ناصر في صنعاء
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

رحب عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء” محمد علي الحوثي” اليوم الاحد، بالإعلاميين المصريين “معتز مطر” و”محمد ناصر” في العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم- اليمن

وقال الحوثي في تغريدة له رصدتها وكالة الصحافة اليمنية:” الإعلاميان معتز ومحمد ناصر أهلا وسهلا بكما في صنعاء بكامل الحرية في أرضنا وستجدان بإذن الله كرم الشعب اليمني وحمايته فلقد وقفتما مع اليمن وتألمتما على الشعب والعدوان عليه”.

وأضاف مرحبا : ” أهلا بكما ولا تلتفتا لكذبة قتالنا لإخوان اليمن (الإصلاح) فهم من يقتل الشعب خدمة للعدوان”.

وكانت الصحفية المصرية ولاء عمران قد كشفت أن حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان،كان وراء قرار منع وفدا صحفيا مصريا، من السفر الى مدينة عدن.

وقالت الصحفية المصرية ولاء عمران، على حسابها بتويتر، إنه تبين أن حزب الإصلاح كان وراء قرار منع الوفد الصحفي المصري من السفر الى عدن.

وأوضحت أن القيادي الإخواني عبدالله العليمي، مدير مكتب عبدربه منصور هادي، تواصل بمدير الخطوط الجوية اليمنية، لمنع الصحفيين المصريين الثلاثة من الصعود الى الطائرة وإعادتهم من المطار، رغم أنهم استوفوا التصاريح الأمنية اللازمة من جميع الأطراف.

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