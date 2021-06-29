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القوات اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة في السعودية

القوات اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة في السعودية
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة، والعميد يحيى سريع يؤكد استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية.

العالم - السعودية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية على مواقع عسكرية سعودية حساسة في نجران وأبها وخميس مشيط.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، ليل الأحد الإثنين، أن العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني بنجران ومواقع عسكرية بمطار أبها وقاعدة الملك خالد.

وأضاف سريع أن هذه العملية تأتي في إطار حقنا المشروع في الرد على استمرار العدوان والحصار على بلدنا.

وكشف الإعلام الحربي في اليمن، في وقت سابق اليوم، عن مشاهد نوعية لعملية "الشهيد أبو فاضل طومر"، لتحرير سلسلة جبال الدُحَيْضَة وما جاورها في مديرية خَبْ والشعْف في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وكشفت المشاهد أيضاً عن فك الحصار عن عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية، واستعادة جثمان الشهيد طومر.

وكان العميد يحيى سريع قد كشف يوم الخميس الماضي، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية في معسكر تدريبي تابع للتحالف السعودي في منطقة الوديعة الحدودية، بـ10 طائرات مسيَّرة من نوع "قاصف 2K".

كما أعلن سريع الأسبوع الماضي، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس أميركية نوع "سكان إيغل-Scan Eagle"، بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء "قيامها بأعمال عدائية" في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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