الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد البحرية الفرنسية يستقبل الأدميرال خانزادي في جزيرة ريونيون

قائد البحرية الفرنسية يستقبل الأدميرال خانزادي في جزيرة ريونيون
الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد البحرية الفرنسية الادميرال ونداير، قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي لدى وصوله إلى جزيرة ريونيون.

العالم - ايران

ووصل الأميرال حسين خانزادي، إلى جزيرة ريونيون، التي تقع غربي جزيرة مدغشقر في جنوب المحيط الهندي، لحضور الاجتماع السابع لقادة القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي (آيونز)، وكان في استقباله صباح اليوم الأدميرال ويندير، قائد البحرية الفرنسية.

وفي محادثة قصيرة مع قائد البحرية الفرنسية، أشار الادميرال خانزادي إلى تبادل الآراء والتعاون وتقديم وجهات النظر البناءة كأهداف لهذا الملتقى البحري وقال، ان اعداد أول كتاب تكتيكي لآيونز من قبل القوات البحرية الإيرانية هو خطوة مهمة وفعالة لتسهيل العمليات البحرية المختلفة.

جزيرة ريونيون، الواقعة غرب جزيرة مدغشقر في جنوب المحيط الهندي، هي واحدة من الجزر التابعة لفرنسا .

وترأس الأدميرال خانزادي، بصفته قائدا للبحرية الإيرانية، الاجتماع لمدة 3 سنوات، ومن المقرر أن يسلم المسؤولية إلى البحرية الفرنسية.

روابط ذات صلة

قائد القوة البحرية للجيش: سياسة ايران الدفاعية مبنية على الردع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني يستقيل من منصبه

ترامب: بايدن دمر كل شيء

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

ترامب يحتل المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين

الاتفاق النووي إيران حققت انتصارا كبيرا بمواجهة الإرهاب الاقتصادي الاميركي + فيديو

السيد عمار الحكيم يترحم على شهداء العدوان الاميركي