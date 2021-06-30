قائد البحرية الفرنسية يستقبل الأدميرال خانزادي في جزيرة ريونيون

العالم - ايران

ووصل الأميرال حسين خانزادي، إلى جزيرة ريونيون، التي تقع غربي جزيرة مدغشقر في جنوب المحيط الهندي، لحضور الاجتماع السابع لقادة القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي (آيونز)، وكان في استقباله صباح اليوم الأدميرال ويندير، قائد البحرية الفرنسية.

وفي محادثة قصيرة مع قائد البحرية الفرنسية، أشار الادميرال خانزادي إلى تبادل الآراء والتعاون وتقديم وجهات النظر البناءة كأهداف لهذا الملتقى البحري وقال، ان اعداد أول كتاب تكتيكي لآيونز من قبل القوات البحرية الإيرانية هو خطوة مهمة وفعالة لتسهيل العمليات البحرية المختلفة.

جزيرة ريونيون، الواقعة غرب جزيرة مدغشقر في جنوب المحيط الهندي، هي واحدة من الجزر التابعة لفرنسا .

وترأس الأدميرال خانزادي، بصفته قائدا للبحرية الإيرانية، الاجتماع لمدة 3 سنوات، ومن المقرر أن يسلم المسؤولية إلى البحرية الفرنسية.