شهداء وجرحى إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي جديد على صعدة

العالم - اليمن

وأصيب ثمانية مواطنين يمنيين بجروح أمس الأربعاء، بعضهم إصابته خطرة، جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي الذي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بصعدة.

وأدان مركز عين الإنسانية، الجريمة الجديدة لقوى العدوان باستهداف سوق الرقو بمديرية منبه في صعدة.

وأكد مركز عين الإنسانية في بيان له أن هذه الجريمة تأتي في سياق جرائم تحالف العدوان اليومية، وتعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف جرائم حرب.

وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مدينا في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي والهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.