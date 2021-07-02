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صحيفة: زعيما الكوريتين يتبادلان الرسائل قبل القمة الجنوبية مع بايدن

صحيفة: زعيما الكوريتين يتبادلان الرسائل قبل القمة الجنوبية مع بايدن
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، تبادل الرسائل لاستكشاف آفاق عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قبل اجتماعه في مايو أيار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

العالم - أسيا والباسفيك

صحيفة "جونغ أنج إلبو" الكورية الجنوبية، نقلت في عددها الصادر صباح اليوم، ونقلا عن مصدر دبلوماسي قوله إن مون بعث برسالة إلى كيم لاستكشاف سبل عقد قمة، بما في ذلك عبر الإنترنت.

لكن الصحيفة لم تذكر كيف كان رد كيم. ولم يرد مكتب مون على طلبات التعقيب على الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "ما فهمته هو أن الزعيمين تبادلا الرسائل حول قمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة... سمعت أن الزعيمين ناقشا من خلال الرسائل كيفية عقد قمة".

وعبر مون وبايدن عن رغبتهما في التواصل مع كوريا الشمالية بعد اجتماع مايو أيار. لكن بايدن لم يظهر أي نية لتخفيف العقوبات استجابة لمطالب بيونجيانج منذ فترة طويلة.

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