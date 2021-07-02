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السيد عمار الحكيم يهنئ ایجئي بتعيينه رئيسا للسلطة القضائية

السيد عمار الحكيم يهنئ ایجئي بتعيينه رئيسا للسلطة القضائية
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم، اليوم، "حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي" بتعیینه رئيسا للسلطة القضائية في ايران.

العالم-العراق

وجاء في رسالة موجهة من السيد عمار الحكيم الى حجة الاسلام ايجئي: "أهنئكم بصدق على انتخابكم رئيساً للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن واثقون من كفاءتكم وقدرتكم في إدارة هذا الموقف الحساس نظرا لتفكيركم المبدع ومعنوياتكم العالية وخبرتكم الطويلة. نأمل أن يصاحب رئاستكم زيادة في العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي بين إيران والعراق في المجال القضائي لصالح الشعبين الجارين والمسلمين".

وقد اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، امس الخميس امرا يقضي بتعيين حجة الاسلام "غلامحسين محسني ايجئي" رئيسا للسلطة القضائية في ايران.

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