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تركيا: مباحثاتنا بشأن مطار كابل مستمرة

تركيا: مباحثاتنا بشأن مطار كابل مستمرة
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة بأن بلاده تواصل المباحثات بشأن تشغيل مطار "حامد كرزاي" الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

العالم _ أوروبا

وفي تصريحات أدلى بها في العاصمة أنقرة، أكد أكار أهمية ملف تشغيل مطار كابل، من "حيث مستقبل أشقائنا في أفغانستان وسد احتياجاتهم".

ولفت إلى أن تركيا تقوم بتشغيل مطار كابل منذ 6 سنوات، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أكد خلال قمة الناتو إمكانية استمرارها في ذلك إذا تحققت الشروط والظروف اللازمة.

وأشار أكار إلى استمرار مباحثات تركيا مع دول عدة في مواضيع توفير الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لأفغانستان.

وقال: "لقاءاتنا مع الأمريكيين مستمرة، لم نتوصل إلى قرار بعد، لكننا نسعى إلى ذلك، فأفغانستان شقيقتنا، وقمنا بكل ما يلزم حتى اليوم من أجل ضمان أمنها وسلامها ورفاهيتها، وسنواصل ذلك".

وشدد على أهمية "إبقاء مطار كابل مفتوحا وتشغيله، ندرك ذلك جيدا، ففي حال إغلاقه سيتم سحب السفارات، وبعدها ستصبح أفغانستان دولة معزولة، وستواجه مشاكل خطيرة على صعيد العلاقات الدولية".

وقبل أسبوع أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بحثت مع الوفد الأمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار كابل.

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