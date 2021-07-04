غضب مواقع التواصل ضد الصمت الدولي علی مجزرة سوق الرقو

العالم - هاشتاغ

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصمت الدولي ازاء هذه الجريمة التي ترتقي الی جريمة حرب، وغرد المؤيد:"لا تبدو الأممُ المتحدةُ مكترثةً لحالِ المدنيّينَ في منطقةِ الرَّقو الحدودية، وهم يتعرّضونَ لقصفٍ سُعوديٍّ يوميٍّ، ينتجُ عنه جرائمُ بحق ِّالعشراتِ من المواطنينَ بينهم أطفال".

وكتب حبيب الورد:"أكثر من مرة كتبنا عما تتعرض له مناطقنا الحدودية بمحافظة صعدة وخصوصاً منطقة الرقو ياطيراننا المسير خصصوا عدد من الطائرات لإسكات مصادر النيران التي تزهق أرواح الأبرياء وأريحونا من شرور قرون الشيطان وأذرعتهم القذرة وفقكم الله وكان معكم خير ناصرا ومعين نحن في الإنتظار بما يشفي الصدور".

اما طارق العزي فغرد كاتباً:"المدنيين الأبرياء في منطقة الرقو الحدودية يتعرضون لقصف مكثف من قبل قوات الحدود السعودية نتج عنه جرائم بحق العشرات بينهم اطفال وهاؤلاء الأطفال لا يملكون المال لشراء تنديدات وقرارات الأمم المتحدة كما تفعل السعودية بمالها".

وكتب باقر المحمدي:"أكثر من اثنين وتسعين شهيداً وجريحاً جراء الاعتداءات السعودية على الرقو بصعدة قتلوا بأبشع طريقة أصبح عندهم قتل اليمني روتين تعودوا عليه!! قتل المواطن اليمني الفقير المسكين عند السعودي اهون من حبس قطة في قفص لأنهم يؤمنوا أن أمرأة دخلت النار بسبب قطة ويقتل عشرات النفوس ولا يبالي".