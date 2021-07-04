غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار حقيقي في تيغراي

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وأعرب جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي في تيغراي، وحذر من أن وجود قوات أجنبية عامل يفاقم المواجهة.

ودعا، وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى ضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي.

وقال في بيان: «إن تدمير البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول على الإطلاق».

وكان أعضاء مجلس الأمن قد بحثوا الوضع في إثيوبيا مع التركيز على تيغراي أمس الأول الجمعة.

من جانبه، أشار القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة رامش راجاسينغهام، إلى الارتفاع في انعدام الأمن الغذائي والجوع بسبب النزاع في تيغراي.



وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف شخص تخطوا عتبة المجاعة وأن 1.8 مليون شخص آخرين على شفا المجاعة. ويرجّح البعض، بحسب المسؤول الأممي، أن تكون الأرقام أعلى.