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تشاهدون الليلة في بانوراما..

العاروري رئيسا لحماس بالضفة.. سد النهضة، تدويل الأزمة بعد الأقلمة

العاروري رئيسا لحماس بالضفة.. سد النهضة، تدويل الأزمة بعد الأقلمة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، انتخاب صالح العاروري السبت، رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في إقليم الضفة الغربية، لاربع سنوات.

العالم - بانوراما

والعاروري، هو أسير سابق في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ويشغل حاليا، منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هذا وتجري حركة حماس انتخاباتها الداخلية كل اربع سنوات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحديد مجلس الامن الدولي يوم الخميس المقبل موعدا لمناقشة ازمة سد النهضة بين اثيوبيا ومصر والسودان.

ورحبت الخرطوم بالقرار واكدت انها تتمسك بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي.

فيما اكدت اثيوبيا ان أعمال بناء السد تجري حسب الخطط المطروحة.

ويمكن الخلاف بخصوص السد حول اصرار اثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني خلال الشهر الجاري والمقبل، وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. العاروري رئيسا لحماس بالضفة.. سد النهضة، تدويل الأزمة بعد الأقلمة

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