طبيب سوري يؤلف “أول سلسلة كتب بالعربية” للعلاج الفيزيائي

العالم - سورية

و أكد صلاح عبد الحفيظ غازي في تصريح لـ”سانا”، انتهائه من تأليف سلسلة كتب تحت اسم “من الألم إلى الأمل”، وتتألف من 34 كتابا في مواضيع العلاج الفيزيائي المختلفة، حيث وضح فيها أسس وطرق العلاج الفيزيائي للأمراض المختلفة على أساس علمي وأكاديمي”.

وأشار الطبيب السوري إلى أن “أهمية هذه السلسلة تأتي لكونها أول سلسلة كتب باللغة العربية محكمة في الوطن العربي في اختصاص العلاج الفيزيائي، حيث تعاني المكتبة العربية من شح في المراجع العربية الموثوقة علميا، وتقتصر على بعض المحاضرات والكتيبات الصغيرة، وخصوصا في سوريا، بالرغم من زيادة الحاجة لهذه المهنة ،وخاصة خلال سنوات الحرب على سوريا وما خلفته من إصابات وجرحى ومعوقين”، موضحا أنه “سيتم نشر هذه السلسلة باسم جامعة البعث وفق أنظمة وقوانين الجامعة”.

وأشار إلى أن “هذه السلسلة تهدف إلى تعريف الناس عامة والعاملين في المجال الطبي خاصة بهذه المهنة التي لا تقل أهمية في بلدان العالم المتطورة عن باقي الاختصاصات الطبية، وربما تسبقها أو تتداخل معها في معظم الحالات”.

واعتبر غازي أنه “سيكون لسلسلة الكتب هذه دور مهم في الارتقاء بمهنة العلاج الفيزيائي، وتحسين وتطوير مهارات العاملين والمهتمين بمجال العلاج الفيزيائي في سوريا”، لافتا إلى أنه “تم تأليف هذه السلسة تحت إشراف البروفسور محمد رضا هاديان، عميد كلية إعادة التأهيل بجامعة “طهران” للعلوم الطبية، بطريقة وصياغة مناسبين، لتناسب جميع المستويات العلمية والعملية، كما حصلت هذه السلسلة على اعتراف ودعم الجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية”.

و تخرج صلاح عبد الحفيظ غازي مؤخرا من جامعة “طهران” للعلوم الطبية ونال رتبة الشرف لحصوله على 100% في دفاعه عن أطروحة الدكتوراه، وحصل على المرتبة الأولى في مقرراته الدراسية خلال مرحلة الدكتوراه بمعدل 45ر96، كما اخترع طريقة جديدة عالميا في تقييم وعلاج أمراض وإصابات العمود الفقري.