العالم - رياضة

وأوضحت صحيفة "ميترو" الإنكليزية، في خبر نشرته يوم أمس، أن محمد صلاح أصر على تلبية دعوة المنتخب المصري للمشاركة في "الأولمبياد"، غير أن طلباته المتكررة قوبلت بالرفض، ما من شأنه أن يوتر العلاقة بينه وبين فريقه.

وحمل النجم المصري آمالاً كبيرة للمشاركة في هذه الدورة، بالنظر لأهميتها في مشواره الذي ظفر خلاله بألقاب كثيرة، حيث جاء رفض ناديه ليؤثر عليه نفسياً، وجعله منزعجاً من القرار بالنظر لكل ما قدمه للفريق.

ومن غير المستبعد أن يتأثر صلاح كثيراً برد ليفربول، ويؤثر على مستواه خاصة بعد المشاكل والضغوطات التي طاولته في الموسم الماضي، سواءً مع زميله ساديو ماني أو بانتقادات جماهير "الريدز" له في أكثر من مناسبة بعد تراجع نتائج الفريق.

ويعيش محمد صلاح قضايا متوترة في ليفربول، منها مستقبله الذي يبقى مفتوحاً على كل احتمال، وقد تدفع ردة فعل ناديه السلبية المهاجم المتألق أكثر نحو باب الرحيل، وهو الذي لا يمانع ارتداء ألوان نادٍ عالمي آخر بعد أن ارتبط اسمه بباريس سان جيرمان.

من جهته، سيسعى المدير الفني الألماني، يورغن كلوب، لتبسيط المشكل وإيجاد حلول لإرضاء نجمه الأول، وضمان تحضيرات في مستوى جيد لمعانقة لقب الدوري الإنكليزي الممتاز من جديد، وهو المشكل الأول الذي سيصادفه في بداية هذا الموسم.