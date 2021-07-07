الرئيس الفنزويلي يحذر امريكا من التدخل في شؤون بلاده

العالم-الاميركيتان

وقال مادورو في كاراكاس، أمس الثلاثاء، خلال لقائه مع أنصاره، المكرس للانتخابات الإقليمية والمحلية المقرر إجراؤها في 21 نوفمبر القادم: "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية الفنزويلية ولا تتدخلوا في النظام الانتخابي الداخلي، إذ أنكم لستم سادة جمهوريتنا، وفنزويلا ليست مستعمرة أمريكية".

وأشار إلى أنه يوجد في بلاده "أفضل نظام انتخابي في العالم، الأمر الذي يضمن العملية الديمقراطية (في الانتخابات) بمشاركة كل الأطراف المعنية".

وأضاف: "لن نقبل أن يلحق أحد ضررا بالوحدة الداخلية (بالحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا).

وذكر أنه سيكون بإمكان ممثلي المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن اللجنة الانتخابية الوطنية في فنزويلا سمحت لائتلاف "المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية" الذي كان لديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المعارض للحكومة في الفترة ما بين عام 2016 وعام 2020، بالمشاركة في الانتخابات القادمة. ومن المتوقع أن تشارك في هذه الانتخابات 8 منظمات وطنية و12 منظمة إقليمية.