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لعنة اليمن تدق اسفين نهاية التحالف السعودي - الاماراتي

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والمحلل السياسي ناجي صفا ان الضائقة الاقتصادية التي تعيشها السعودية جراء العدوان علی اليمن، جعلت خلافاتها مع الامارات تطفو الی السطح.

العالم - خاص بالعالم

وقال ناجي صفا في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: السعودية تتعاطی مع منطقة الخليج (الفارسي) بصفتها الوصي والدولة الكبری في المنطقة وتتطلع ان تخضع جميع دول الخليج (الفارسي) لها بالطاعة.

وأوضح ان هذه الدول ليست دول سيادية بل هي دول وظیفية لها مشغل واحد يحدد الادوار وفق استراتيجيته ومصالحه وليس وفقاً لمصالحها.

وأكد ان السعودية تريد الحفاظ علی سعر معين للبترول لأنها تعاني من أزمات ومآزق اقتصادية بسبب عدوانها علی اليمن، بحيث أصبحت ديون السعودية أكثر من 100 مليار.

وبيّن ان هناك توزيع حصص لانتاج النفط، 3170000 برميل منه حصة الامارات وتريد الامارات رفع حصتها الی 3800000 برميل وهذا يعني 600000 برميل اضافي ما يخفض سعر النفط ويضر بالسعودية وهذا ما لم توافق عليه السعودية وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير.

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