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الشيخ الخزعلي يعلق على قصف السفارة الأمريكية في بغداد

الشيخ الخزعلي يعلق على قصف السفارة الأمريكية في بغداد
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

علق الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على قصف السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ مؤكداً على أن فصائل المقاومة العراقية ليست مسؤولة عن قصف السفارة.

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر:"

من أجل عدم خلط الاوراق ممن يريد خلطها، بالنسبة الى الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة إلى الآن لم تدخل السفارة الأمريكية ضمن معادلة الرد مع ملاحظة أنها إذا دخلت فإن فصائل المقاومة لن تستعمل صواريخ الكاتيوشا المعروفة بعدم إصابتها الدقيقية لأهداف تقع بجوارها مناطق سكنية خصوصاً مع وجود أسلحة دقيقة الإصابة كما اثبتت عمليات الأيام التي مضت، حيا الله المقاومين جميعا والثأر لدماء الشهداء أمانة لن نتنازل عنها إلا بخروج كل قوات الإحتلال".

وأفادت مصادر عراقية، اليوم الخميس، بأن السفارة الأمريكية في بغداد أطلقت صافرات الإنذار وأنباء عن تفعيل منظومة C-RAM الدفاعية الجوية.

وافاد مصدر امني عراقی، الخميس، باطلاق صافرات الانذار في السفارة الأميركية وسط بغداد، مشيرا الى أن صاروخاً حاول استهداف محيط السفارة.

وقال المصدر إن "السفارة الاميركية وسط بغداد شهدت اطلاق صافرات الانذار قبل قليل".

وأضاف أن "منظومة ال C-RAM تصدت لصاروخ حاول استهداف محيط السفارة الامريكية".

واكد المصدر الامني انه استهدفت اسراب طائرات مسيرة مفخخة قاعدة التوحيد الثالثة داخل المنطقة الخضراء.

وذكر أن صاروخين حاولا استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، الأول أسقطته منظومة الدفاع الجوية C-RAM، أما الثاني فسقط في محيط المنطقة الخضراء الحكومية حيث مقر السفارة.

گالری

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