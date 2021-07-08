النوبة القلبية... 9 أعراض يمكن أن تظهر قبل أشهر من الحدث المميت

العالم-علوم وتكنولوجيا

ومن الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية بمجرد ظهورها لتقليل الضرر الذي يصيب عضلة القلب، ومع ذلك، يمكن أن تظهر أعراض النوبة القلبية قبل أشهر من الحدث الخطير.

يقول الدكتور زي جيان زو، طبيب القلب في شبكة سوتر هيلث (مجموعة من المستشفيات في شمال كاليفورنيا): "الحقيقة هي أن الناس يمكن أن يلاحظوا أعراض النوبة القلبية الدقيقة قبل أشهر من وقوع حدث حقيقي"، وفق ما نقله موقع xpress البريطاني.

وبحسبه، يمكن أن تختلف أعراض النوبة القلبية بشكل كبير، فبالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تظهر الأعراض قبل حدوث النوبة القلبية بشهور أو بفترة أطول، وبالنسبة لآخرين، قد لا يعانون من أي شيء قبل حدوث النوبة القلبية.

وكشف زو أن غالبية المرضى يعانون من أعراض مثل ألم الصدر المنتشر، والثقل أو عدم الراحة، وخفقان القلب، والتعرق البارد، وضيق التنفس.

وأشار الدكتور زو إلى أن البعض الآخر- النساء أكثر من الرجال- سيعاني من بعض الأعراض غير النمطية أيضا، والتي قد تشمل التعب، والشعور العام بعدم الارتياح، وعدم الراحة المبهمة، وآلام الظهر أو البطن، وانخفاض القدرة على التحمل.

وقال "يمكن أن يجرب كلا النوعين الأعراض قبل أشهر من حدوث النوبة القلبية الفعلية".

وبغض النظر عن وقت ظهور الأعراض، فإن الخطوات التي يجب عليك اتخاذها هي نفسها دائما، وفق مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، حيث يجب الاتصال بالطوارئ لإرسال سيارة إسعاف لتقلك إلى المستشفى، كما يتعين عليك الجلوس هادئا في انتظار المسعفين وتناول 300 مغم من الأسبرين إذا كان لديك.

ومن المهم أن تحصل على رعاية طبية على الفور، وبحسب BHF، تميل النساء إلى الانتظار لفترة أطول قبل الاتصال بالطوارئ بعد تعرضهن لأعراض النوبة القلبية.

ويموت في المملكة المتحدة ما معدله ثلاث نساء بسبب أمراض القلب التاجية كل ساعة، العديد منهن بسبب نوبة قلبية، كما جاء في التقرير.

كيفية منع النوبة القلبية

إجراء تغييرات في نمط الحياة هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة بنوبة قلبية (أو الإصابة بنوبة قلبية أخرى)، ومن أهم الإجراءات الوقائية تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة.

تحذر NHS من أن الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة، مثل الأطعمة المقلية، تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الكوليسترول الضار هو مادة دهنية تتجمع داخل الشرايين، مما يحد من تدفق الدم إلى قلبك، ولضمان الابتعاد عن الدهون المشبعة، يجب عليك اختيار نظام غذائي تتناول خلاله المزيد من الفواكه والخضروات والأسماك والقليل من اللحوم.

وفقا لـ NHS، فإن جزءا أساسيا من هذا النهج الغذائي هو استبدال الزبدة والجبن بمنتجات تعتمد على الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون.