لماذا هربت أميركا من أفغانستان وما غايتها من هذا الهروب؟

العالم – مارأيكم

ويقول خبراء بالشؤون الإقليمية والدولية إن السايسية الأميركية في أفغانستان بائت بالفشل منذ 10 سنوات ولكن الولايات المتحدة لم تعترف بهذا الفشل.

ويشير هؤلاء الخبراء أنه وبعد خمس سنوات من الاحتلال الأميركي لأفغانستان بدء الحديث عن المرأة هناك وليس عن الإنجازات السياسية الأميركية، ويطرحون تساؤلات بأن أميركا هل أتت إلى أفغانستان لتحرير المرأة او لاسباب سياسية؟ لا سيما أن أميركا كانت تدعى بأنها أتت لضرب بن لادن فيما كان فارا إلى باكستان في ذلك الوقت.

ويبينون أن أميركا بسبب فشل سياستها في أفغانستان ذهبت إلى الشراكة في زراعة الأفيون في هذا البلد.

ويؤكدون أن الولايات المتحدة باتت اليوم في مأزق داخلى ودولي في أفغانستان ولابد أن تنسحب من أفغانستان لأن لديها مخططات في تلك المنطقة، ويقولون إن سحب قواتها من أفغانستان دليل واضح على فشل سياستها هناك، ولكنها لم ولن تعترف بهذا الفشل.

ويشدد الخبراء أن الهدف الأساسي لدى الولايات المتحدة في المنطقة هو الصين، لهذا هي تريد أن تعبث بالمكونات السياسية والاجتماعية الصينية مثل الأيغور وغيرهم، ومن خلال علاقات الصين مع باكستان وأفغانستان وأيضا مشاكله مع الهند، موضحين أن أميركا تريد أن تصطاد من الماء العكر ولهذا عندما تكون أفغانستان غير مستقرة ستسمح بدخول عناصر إسلامية كداعش وغيرها وستسمح بحدوث فوضى في المنطقة ستسهل تسرب المسلحين والفوضى إلى المناطق القريبة من الصين.

ومن جهة أخرى يقول خبراء بالشؤون الأميركية، إن سحب القوات الأميركية من قاعدة باغرام تم بعد أيام من وجود الرئيس الأفغاني في البيت الأبيض حيث تمت المشاورات والمناقشات مع الرئيس بايدن، وتم التشاور وإبلاغ الرئيس الأفغاني والحكومة الأفغانية بقرار انسحاب القوات الأميركية من قاعدة باغرام حسب تعبيرهم.

ويوضح الخبراء أن انسحاب القوات الأميركية من قاعدة باغرام كان لاسباب أمنية، وبعد الفوضى الذي حصلت في القاعدة تحت ستر الظلام هيث استطاعت القوات الأفغانية السيطرة على القاعدة حسب قولهم.

ويلفت هؤلاء الخبراء أن القوات الأميركية لن تنسحب بالكامل من أفغانستان وستبقي 650 جنديا من قواتها لحماية السفارة الأميركية في كابل والسفارات الغربية وأيضا ستبقي المئات من جنودها في مطار كابل لحماية مطار كابل بالمشاركة مع تركيا والمجر، مشيرين إلى أن هناك مفاوضات أميركية تركية مستمرة لتسوية وتنفيذ هذه المشاركة.

ويقول أساتذة في العلوم السياسية، إن من الطبيعي أن تكون إحدى تداعيات انسحاب القوات الأميركية بهذه الطريقة وعلى هذا الشكل من أفغانستان.. نشوب حرب أهلية في أفغانستان.

ويوضح هؤلاء أن اميركا خاضت أطول حرب لها في أفغانستان ولم تحصد أي ثمار أو نتيجة أو فائدة، بالعكس كانت حرب باهضة الثمن لها، لاسيما وأنها خسرت الكثير من جنودها وقوات الشركات الأمنية الاميركية في أفغانستان، وأيضا قتل الكثير من قوات حلف الشمال الاطلسي.

ويشيرون إلى أن القوات الأميركية أنفقت مايقارب ثلاثة تريليونات دولار من أموال الأميركيين، وفي المقابل 60 ألف أفغاني فقدوا أراوحهم جراء هذه الحرب التي استمرت 20 عاما.

ويبينون أن الولايات المتحدة: كانت لديها مخاوف من تحول أفغانستان إلى أنموذج فيتنام في القرن الماضي وأن تتحول أفغانستان الى مستنقع دائم، لذا وصلت إلى قناعة أن لا نتيجة من الحرب المستمرة في أفغانستان، ولكن الأميركان لم يعترفوا بهزيمتهم حتى لا يمسوا الهيمنة الأميركية.

ويبين أساتذة في العلوم السياسية أن استراتيجية أميركا في أفغانستان هي جزء من استراتيجيتها الكبرى في المنطقة موضحين أن وجود حكومة مستقرة في أفغانستان ممكن أن تخدم مصالحها في المنطقة وعدم استقرار أفغانستان يمكن أن يخدم مصالحها في المنطقة، لذا يجب أن نعرف ماهي الاسترتيجية الكبرى التي تطمح إليها الولايات المتحدة.

ويشدد هؤلاء أن القضية الأهم للولايات المتحدة ليست أفغانستان وإنما هي الصين والقوة الصينة المتنامية، حيث لها عدة سناريوهات اتجاه هذه القضية، أولا نشوب حرب مع الصين ثانيا فرض حصار على الصين بدءا من اليابان ووصولا إلى كوريا الجنوبية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا والهند وفي هذا التسلسل تلعب أفغانستان دورا مصيريا.

ويؤكد هؤلاء الاساتذة أن جماعة طالبان في فترة ما كانت حليفة للقاعدة لكنها بكل تأكيد تغيرت مقارنة بعشرين عام مضت، موضحين أن مع الصراع المستمرخلال 20 عام تغيرت أيدولوجيات وأهداف ومبادىء طالبان، وإذا ما دخلت جماعة طالبان العملية السياسية بكل تأكيد ستتحمل مسؤولية هذا.

فـ...مارأيكم: