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طالبان تسيطر على معبر اسلام قلعة في ولاية هرات الحدودية مع ايران

طالبان تسيطر على معبر اسلام قلعة في ولاية هرات الحدودية مع ايران
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

سيطرت طالبان على معبر اسلام قلعة في ولاية هرات الحدودية مع ايران، وقد وهرب الجنود الافغان المتواجدون في المعبر الى الاراضي الايرانية.

العالم ـ أفغانستان

وأفادت وكالة إنترفاكس أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا ستكون مستعدة لحشد قدراتها العسكرية للتدخل إذا تدهور الوضع الأمني على الحدود الأفغانية.

واعلنت "طالبان" السيطرة على 169 منطقة في افغانستان من أصل نحو 400، خلال الشهرين الماضيين، وسط تكتم وموقف غامض من حكومة كابول في الرد على تصريحات مسؤولي الجماعة.

وقال المتحدث باسم جماعة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن "عدد المناطق التي استولى عليها المجاهدون بلغت 169 منطقة"، لافتًا إلى أنه "تم السيطرة بالفعل على 70 منطقة خلال الشهرين الماضيين، واستعادة 99 منطقة من قبضة القوات الحكومية من دون قتال".

وحسب وكالة سبوتنيك فإن وزارتي الداخلية والدفاع في أفغانستان، لم تستيجيبا لطلب الوكالة، بالتعليق على تصريحات "طالبان" بشأن المناطق التي سيطرت عليها الجماعة خلال الشهرين الماضيين.

هذا وبدأ الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، عملية تحرير قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس الحدودي مع تركمانستان، من عناصر "طالبان"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية.

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