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قائمة بـ10 دول حصد كورونا فيها عددا كبيرا من الأرواح

قائمة بـ10 دول حصد كورونا فيها عددا كبيرا من الأرواح
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

العالم _ الأميرکيتان

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.508.166، وإجمالي الوفيات 4.009.495.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606475 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.790.468.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ530179 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 18.962.762.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات405028، وإجمالي إصابات 30.709.557.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458 وإجمالي إصابات 2.567.821.

وفي المرتبة الخامسة البيرو بإجمالي وفيات 193743 وإجمالي إصابات 2.071.637.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 138441، وإجمالي إصابات 5.638.901.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128601، وإجمالي إصابات 5.040.053.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات127731 وإجمالي إصابات 4.267.105.

وفي المرتبة التاسعة فرنسا بإجمالي وفيات111473، وإجمالي إصابات 5.861.128.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات111155، وإجمالي إصابات 4.450.086.

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