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شاهد .. دعوات من اهالي كاليفورنيا تقليل استخدام المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعت سلطات كاليفورنيا في الولايات المتحدة السكان للتقليل من استخدام المياه بنسبة خمسة عشر بالمئة فيما وسعت حالة الطوارئ لتشمل نحو نصف سكان الولاية في ظل أزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بالجفاف في الولاية. ويتوقع خبراء أن تستمر موجة الحر الى ثلاثة وخمسين درجة مئوية في وادي الموت بكاليفورنيا.

العالم - الأمريكيتان

في ظل أزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بالجفاف في كاليفورنيا الاميركية دعت السلطات السكان للتقليل من استخدام المياه بنسبة خمسة عشر بالمئة فيما وسعت حالة الطوارئ لتشمل نحو نصف سكان الولاية.

ويتوقع خبراء استمرار موجة الحر نهاية الأسبوع المقبل، ووصولها إلى ثلاثة وخمسين درجة مئوية في وادي الموت في كاليفورنيا.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ان الولاية تعاني من الجفاف منذ عامين، مضيفا أنه سيوقع أمرا يشجع "الجهود الطوعية للحفاظ على المياه في ولاية كاليفورنيا"


وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم:"نأمل أن يحافظ سكان كاليفورنيا على الروح التي كانوا يتمتعون بها خلال الجفاف الأخير" وأن "يخفضوا طوعيا" استخدام المياه "بنسبة 15%، ليس في المنازل فحسب، بل أيضا في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية".

وبعد سنوات عدة شهدت هطول كميات قليلة من الأمطار، باتت احتياطات السدود في أواخر أيار/مايو في كاليفورنيا تُقَدر بثلثي مستواها الطبيعي. وقد تفاقم الوضع بسبب موجة حر شهدتها الأسبوع الماضي مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

ولفت الحاكم إلى أن خمسين من أصل ثمان وخمسين مقاطعة في كاليفورنيا تخضع الآن لإجراءات الطوارئ. داعيا السكان الى إظهار "حس سليم" من خلال تقليل ري مروج العشب الأخضر وتقليل فترات الاستحمام.


وتؤثر حالة الطوارئ المتعلقة بالجفاف على اثنين واربعين بالمئة من السكان، معظمهم في شمال كاليفورنيا ووسطها، وتمنح السلطات صلاحيات إضافية للتحكم بالموارد. وتشمل عواقب الجفاف، زيادة مخاطر الحرائق في منطقة دمرتها سابقا حرائق الغابات الهائلة خلال السنوات الأخيرة.

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