الكيان الاسرائيلي يبيع الماء الاردني للأردن والغاز المصري لمصر!

العالم - كشكول

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الخميس الماضي ان الكيان الاسرائيلي سيبيع المملكة 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه، وذلك بعد التوصل الى اتفاق بين أيمن الصفدي وزير خارجية الاردن ووزير خارجية الاحتلال يائير لبيد، خلال اجتماع انعقد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي).

معاهدة وادي عربة التي جرى توقيعها عام 1994 تنص على حصول الأردن على 55 مليون متر مكعب من المياه، حصتها من مياه نهر الأردن، ولكن دولة الاحتلال الإسرائيلي تصر على أن هذه الحصة لا تزيد عن ثلاثة ملايين متر مكعب فقط، أي أنها تفسر المعاهدة وبنودها مثلما تشاء، وتفرض تفسيراتها على الجانب الأردني بقوة التهديد، ولهذا حجبت معظمها، وأعطت الأردن حوالي 3 ملايين متر مكعب معظمها من المجاري المعالجة.

تلاعب الكيان الإسرائيلي ببنود معاهدة وادي عربة، واستولى على معظم مياه النهر الفاصل بينه وبين فلسطين المحتلة، وحرم الأردن من الماء، وبدل اللجوء الى التحكيم الدولي قبل الاردن التفسير الاسرائيلي لمعاهدة عربة وتنازل عن 50 مليون متر مكعب ليس هذا فحسب بل شكرت المملكة الاسرائيلي على قبوله بيع ماء نهرها (نهر الاردن) للاردن مقابل 15 مليار دولار مقسمة على 10 سنوات في وقت يعاني فيه الاردن من ضائقة مالية خانقة وعجز ضخم في الميزانية.

الاردن ومعه مصر الذين كانوا من أوائل المطبعين مع الاحتلال الاسرائيلي يشترون الغاز الفلسطيني المسروق بعشرات المليارات من الكيان الاسرائيلي بعد ان باعت مصر غازها للاحتلال بأبخث الاثمان لعشرات السنين، وها هو الاردن اليوم يشتري ماءه الذي سرقه الاحتلال من الاحتلال نفسه ولا يلجأ حتى للجار السوري الذي لطالما أمده بمياه العاصي مجانا لان امريكا حرمت التعامل بعه!

نتساءل ان كان هذا حال المطبعين القدامى اللذين يصفهم الاسرائيلي بالحلفاء الاستراتيجيين فما بالك بوضع المطبعين الجدد الامارات والبحرين والسودان وغيرهم ممن طبع تحت الطاولة؟!