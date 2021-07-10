مجلس الامن.. ازمة سد النهضة وتمديد آلية ايصال المساعدات الى سوريا

العالم- خاص بالعالم

وبينما تتشبث اديس ابابا باتفاق اعلان المبادئ الموقع عام الفين وخمسة عشر، تؤكد القاهرة انها لن تتسامح مع حقوقها المشروعة في مياه النيل كما والخرطوم التي ترى في خطط اثيوبيا تهديدا للامن المائي في المنطقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد الية إيصال المساعدات الإنسانية الى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ومدد مجلس الأمن عملية إيصال المساعدات لمدة اثني عشر شهرا عبر معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة الجماعات الإرهابية في شمال غربي سوريا. ورفض مندوب سوريا بسام صباغ القرار لما يمثله من انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ووصفه بالمسيس.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.