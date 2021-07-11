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الحكومة السورية تصدر قرارا برفع أسعار الخبز والمازوت

الحكومة السورية تصدر قرارا برفع أسعار الخبز والمازوت
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت الحكومة السورية في وقت متأخر من ليل امس السبت، قراراً برفع أسعار المازوت والخبز، ليبدأ تنفيذ القرار مباشرة من اليوم الأحد.

العالم-سوريا

رفعت الحكومة السورية سعر الخبز بنسبة مئة في المئة، ليصبح سعر الربطة منه 200 ليرة، ارتفاعا من 100 ليرة، بينما ارتفع المازوت بأكثر من مئة في المئة من 180 ليرة إلى 500 ليرة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا "بتعديل" سعر ربطة الخبز (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) لتصبح بـ 200 ليرة، وأوضحت أنها ستكون "معبأة بالنايلون".

كذلك أصدرت قرارا برفع سعر ليتر المازوت "لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ 500 ليرة".

ويسري تطبيق القرارين بدءا من صباح اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن القرارين صدرا "بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية".

يذكر أن قرار رفع المادتين كان متوقعا على نطاق واسع في البلاد التي تعاني أزمة في توافر الخبز والمشتقات النفطية، وتباع تلك المواد بشكل "مقنن" وفقا لبطاقة إلكترونية بحيث يخصص للمواطن نحو ثلاثة أرغفة يوميا.

بينما لم يتم توزيع مادة المازوت منذ نحو سنة.

وكانت الحكومة رفعت في 27 من الشهر الماضي أسعار مادتي السكر والرز (اللتين تباعان بسعر مدعوم وفق البطاقة) بنسبة 66 في المئة.

يشار إلى أن وسطي الأجور في سوريا يقدر عند 50 ألف ليرة، بينما يعادل الدولار الواحد نحو 3000 ليرة.

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الحكومة السورية تصدر قرارا برفع أسعار الخبز والمازوت

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