الشعب السوري لن ينسى دعم اشقائه الايرانيين في مكافحة الارهاب

العالم-سوريا

وقالت بثینة شعبان، لدى لقائها رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الايرانية عباس كلرو والوفد البرلماني الايراني المرافق في دمشق، السبت: ان أمن الشعب السوري اليوم رهن لبطولات وتضحيات السوريين والايرانيين الذين وقفوا جنبا الى جنب في مكافحة داعش والارهاب.

وحيّت ذكرى الشهيد قاسم سليماني، موضحة: ان سوريا قيادة وحكومة وشعبا ترى ان تضحيات الايرانيين في التغلب على الازمة في سوريا لن تنسى وسيحتفظ التاريخ في سجلاته بدعم الشعب الايراني لاشقائه السوريين.

وعدّت التركيز على المجالات الاقتصادية وبذل الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين بالمهم للغاية.

واشادت بدعم ايران قيادة وحكومة وشعبا لسوريا حكومة وشعبا خلال الظروف الصعبة التي اجتازتها.