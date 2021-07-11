نسبة التعليم في ايران بلغت 96.6%

العالم - ايران

وقال محمد زادة في تصريح له حول احدث اوضاع التعليم ومحو الامية في البلاد: انه وفي ضوء الاجراءات المتخذة لخفض نسبة محو الامية في البلاد فقد ارتفعت نسبة التعليم من 94.7 بالمائة في العام 2016 الى 96.6 بالمائة في العام الماضي.

واضاف: وفقا للتعداد السكاني العام الذي اجري في العام 2016 كان عدد الافراد في الفئة السنية 10-49 عاما 51 مليونا و 731 الفا و 334 فردا وكان عدد المتعلمين منهم 49 مليونا و 6796 فيما كان مليونان و 692 الفا و 389 اميين اي ان نسبة التعليم في هذه الفئة السنية كانت 94.7 بالمائة.

واوضح بانه منذ العام 2016 لغاية الان قامت المنظمة بتنظيم دورات التعليم لـ 185 الفا سنويا ودورات لزيادة التعليم لـ 185 الفا اخرين.

وتابع محمد زادة: ان نسبة الفارق في التعليم بين المدينة والقرية للفئة السنية 10-49 عاما تبلغ 5.6 بالمائة وبين النساء والرجال 2.1 بالمائة.

وصرح بان عدد الاميين في البلاد يبلغ اقل من مليون شخص وفقا لقاعدة البيانات المسجلة المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر.